Club Deportivo Guadalajara tendrá que afrontar el primer duelo de Semifinales del Clausura 2026 sin Daniel Aguirre.

La clasificación del Club Deportivo Guadalajara a las Semifinales del Torneo Clausura 2026 llegó acompañada de una noticia poco alentadora para Gabriel Milito.

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, Daniel Aguirre está descartado para disputar el partido de Ida frente a Cruz Azul, debido a que continúa trabajando en la recuperación de su lesión muscular.

El jugador de Chivas no ha logrado reincorporarse al parejo del grupo y todo apunta a que tampoco estaría listo para el compromiso de Vuelta, programado para el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

Y si bien en Verde Valle mantiene la esperanza de contar con él, los tiempos de recuperación lucen muy ajustados y su presencia en la serie luce cada vez más complicada.

Cabe recordar que Daniel Aguirre sufrió la lesión muscular en el último minuto del encuentro correspondiente a la Jornada 17 frente a los Xolos de Tijuana.

Daniel Aguirre se sigue recuperando de una lesión muscular.

¿Qué números tiene Daniel Aguirre en el Torneo Clausura 2026?

Daniel Aguirre se consolidó como uno de los hombres de confianza de Club Deportivo Guadalajara durante el Torneo Clausura 2026. El mediocampista acumuló un total de 1334 minutos en 16 partidos disputados, todos ellos arrancando como titular, además de aportar tres goles a la ofensiva rojiblanca.