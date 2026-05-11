Stephano Carrillo comenzó a sonar como posible refuerzo de Chivas y ya se conocen los primeros detalles sobre el supuesto interés.

El delantero mexicano Stephano Carrillo, actualmente en el Feyenoord de la Eredivisie, podría regresar al futbol mexicano para la próxima temporada, de acuerdo con información de Récord.

Gente cercana al futbolista le hizo saber a la fuente antes mencionada que varios equipos del balompié azteca han levantado la mano por los servicios del artillero de 20 años de edad.

Sin embargo, el Club Deportivo Guadalajara no se encuentra en esa lista a pesar de que es problable que después de la Copa del Mundo sufran la salida de Armando González.

“No, Chivas no se ha comunicado con Stephano”, reveló el informante del diario Récord.

Stephano Carrillo no es del interés de Chivas.

¿Qué equipos de la Liga MX podrían estar interesados en Stephano Carrillo?

No se descarta que Stephano Carrillo pueda volver a la Liga MX con algún equipo regiomontano, como Rayados de Monterrey o Tigres, instituciones que en los últimos años han apostado fuerte por futbolistas mexicanos con experiencia o proyección en Europa.