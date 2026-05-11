Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul, pero tras la victoria ante Tigres el Cuate Sepúlveda afirmó que están para ser campeones.

Chivas viene de tener una épica victoria ante Tigres y se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul. De lo que nadie habla es de la reflexión de Ángel Sepúlveda quien declaró que el Guadalajara está preparado para ser campeón en el Clausura 2026.

Sin dudas lo vivido en el Estadio Akron dejó al Rebaño Sagrado con la moral en alto porque con seis bajas de su cuadro titular pudo hacerle frente a una de las plantillas más caras de la Liga MX. A su vez, anotó dos goles y mantuvo su portería en cero para avanzar a la Semifinal de la Liguilla.

Luego de la victoria ante Tigres, Ángel Sepúlveda afirmó que están para ser campeones si siguen trabajando con la misma humildad. “Por supuesto. Hoy vamos a quedar cuatro. Hoy dimos un gran paso, pero con humildad. Hay que respetar a todos los rivales. Hay buenos equipos obviamente. Así que nosotros paso a paso lo que viene”, comentó.

En la misma entrevista con José María Garrido afirmó que hay que acompañar al Rebaño Sagrado en el Estadio Jalisco. “Hay que seguir al Guadalajara. El estadio Jalisco también es nuestra casa. Vamos a disfrutarla”, declaró el Cuate.

¿A qué hora se juega la ida de Chivas vs. Cruz Azul?

La ida entre Chivas y Cruz Azul se jugará el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego será transmitido por TUDN, Canal 5 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.