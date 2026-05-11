Chivas se prepara para jugar ante Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla. En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado volvió a los entrenamientos sin Daniel Aguirre.

Chivas ya inició con los trabajos para llegar de la mejor manera a la ida ante Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla. De cara al partido en el Estadio Azteca el Guadalajara ventiló en las imágenes de la práctica de este lunes que Daniel Aguirre no estuvo presente y todo indica que Gabriel Milito no lo podrá utilizar el próximo miércoles.

No hay dudas de que Dani es un jugador clave en la alineación debido a que como stopper por derecha da seguridad en la línea defensiva y llega con claridad al momento de rematar. Tan solo en el Clausura 2026 el elemento rojiblanco anotó tres goles y dio dos asistencias en 15 partidos, mientras que en el Apertura 2025 sumó una anotación y un pase de gol en 10 encuentros tras no tener minutos con Fernando Gago, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza.

En medio de las cinco bajas por la Selección Mexicana, Chivas tuvo que sumar la baja de Daniel Aguirre por lesión que se generó en el choque ante Tijuana. Gabriel Milito habló en conferencia de prensa tras la victoria ante Tigres y señaló que la recuperación del elemento rojiblanco viene bien y que esperaba tenerlo en cuenta para la ida ante Cruz Azul.

Sin embargo, en la primera práctica del Guadalajara para enfrentar a la Máquina Cementera, el CM rojiblanco ventiló que Dani no estuvo presente. En una ronda en las instalaciones de Verde Valle se ve a todos los futbolistas disponibles, pero no al jugador que llegó proveniente de Los Angeles Galaxy.

Foto generada con ChatGPT.

¿A qué hora se juega la ida de Chivas vs. Cruz Azul?

La ida entre Chivas y Cruz Azul se jugará el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego será transmitido por TUDN, Canal 5 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.