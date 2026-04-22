Gabriel Milito ya está planificando lo que será la participación de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 en donde perderá a varios futbolistas por los llamados a la Selección Mexicana, por lo que está comenzando a experimentar con el resto de sus futbolistas.

Una de las preocupaciones más grandes que hay de cara a la Fase Final es cómo se reemplazará a Armando González en el eje de ataque rojiblanco, por lo que el timonel argentino apostaría por las fuerzas básicas y el candidato número 1 es Sergio Aguayo.

El atacante que hace unos meses fue adquirido desde el Pachuca, tuvo sus primeros minutos en el Máximo Circuito, en donde tuvo una oportunidad de anotar, pero definió defectuosamente ante la salida del portero necaxista.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos de la jornada 17 del Clausura 2026?

El último duelo de la fase regular será entre el Guadalajara y Tijuana, duelo que está programado para el próximo sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.