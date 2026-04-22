Chivas se ha convertido en una maquinaría futbolística y que rompe récords, por lo que el hambre de gloria se mantiene intacta, por lo que no les basta con tener asegurado su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, sino que aspiran a terminar la fase regular en el primer lugar.

La realidad es que varios clubes han dejado escapar puntos, por lo que todo depende exclusivamente de lo que haga el Guadalajara en este cierre de torneo, en donde sueñan con el liderato general para poder contar con el criterio de desempate en la Liguilla y cerrar las series en casa.

Actualmente, el chiverío presume 34 puntos en su registro en este semestre, por lo que requiere de sumar por lo menos un punto más en los dos partidos que le restan contra Necaxa y Xolos para poder imponer una nueva marca institucional.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos de la jornada 17 del Clausura 2026?

El último duelo de la fase regular será entre el Guadalajara y Tijuana, duelo que está programado para el próximo sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.