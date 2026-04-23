Chivas dejó pasar la oportunidad de asegurar el liderato del Clausura 2026 tras empatar 0-0 ante Necaxa en la penúltima jornada. En un partido cerrado y con pocos espacios, el equipo rojiblanco volvió a mostrar dificultades para traducir su dominio en goles, especialmente cuando el rival se repliega y le quita profundidad.

Desde el banquillo rival, el entrenador Martín Varini puso en palabras esa sensación que dejó el encuentro. “Un gran rival, pero le costó convertirnos”, expresó, en una frase que combina reconocimiento hacia el Rebaño con una lectura de lo que ocurrió: Chivas no encontró los caminos para romper el cero.

El técnico de los Rayos profundizó en cómo se desarrolló el partido y por qué el líder del torneo no logró imponerse con claridad. “El equipo ha demostrado la capacidad de competir, de saber defenderse y de presionar a equipos de mucha calidad”, explicó marcando los aspectos que terminaron condicionando el juego rojiblanco y lo llevaron a un desarrollo incómodo.

Esa incomodidad se tradujo en un trámite donde Chivas tuvo intenciones, pero careció de precisión en los últimos metros. Si bien generó algunas situaciones, no logró sostener un volumen ofensivo constante ni encontrar variantes para desarmar el bloque rival, algo que Varini dejó entrever al destacar que su equipo pudo sostener el orden y competir durante todo el encuentro.

El análisis de Gabriel Milito

Desde la mirada rojiblanca, Gabriel Milito también dejó en claro que el empate tuvo más que ver con la falta de contundencia que con el desarrollo del juego: “Debimos haber ganado el partido, tuvimos situaciones muy claras para abrir el marcador, sobre todo en el segundo tiempo”. El entrenador reconoció que su equipo generó lo suficiente para quedarse con los tres puntos, pero no logró capitalizarlo en el área rival.