Chivas dejó pasar la oportunidad de asegurar el liderato del Clausura 2026 tras empatar 0-0 ante Necaxa en la penúltima jornada de la fase regular. En un partido donde generó situaciones, especialmente en el segundo tiempo, el equipo rojiblanco no logró traducir su superioridad en el marcador y ahora deberá definir todo el próximo fin de semana.

Tras el encuentro, Gabriel Milito fue directo en su análisis y no dudó en marcar lo que faltó: “Debimos haber ganado el partido, tuvimos situaciones, tuvimos buenos pasajes futbolísticos y nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos”. La frase en conferencia de prensa refleja la sensación que dejó el desarrollo, con un equipo que hizo méritos pero no logró capitalizarlos.

El entrenador profundizó en esa idea al detallar dónde estuvo la diferencia: “Tuvimos situaciones muy muy claras para abrir el marcador, sobre todo en el segundo tiempo, y en partidos así donde por momentos está todo emparejado, hacer un gol cambia o debería cambiar el rumbo”. Más allá del volumen de juego, la falta de eficacia terminó siendo determinante.

Milito también remarcó que, pese a las dificultades que propuso el rival, Chivas sostuvo su identidad durante todo el partido: “El equipo jugó con el deseo de siempre, con la mentalidad de siempre, pensando en el arco rival y generando situaciones como también habitualmente lo hacemos”. Sin embargo, esa insistencia no alcanzó para romper el cero en un trámite que se fue cerrando con el correr de los minutos.

Milito quiere que Chivas asegure el primer puesto

De cara a lo que viene, Milito también puso el foco en la exigencia del cierre de torneo y lo que representa el próximo compromiso ante Tijuana: “Es un partido muy importante para nosotros, una verdadera final donde nos jugamos asegurar el primer puesto”. Además, dejó en claro que la mirada no se limita solo a ese encuentro, sino también a lo que vendrá después, en un tramo donde cada detalle puede marcar la diferencia.