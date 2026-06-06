Erick Gutiérrez se encuentra fuera de los planes de Gabriel Milito desde el inicio del Clausura 2026, situación que ha provocado que la directiva rojiblanca le busque acomodo desde hace varios meses. Primero se exploraron opciones durante el mercado invernal y ahora, de cara al Apertura 2026, todo apunta a que finalmente podría salir del Guadalajara. En ese sentido, los reportes más recientes apuntan a que existen dos posibilidades concretas para continuar su carrera: Atlas y Santos Laguna.

Sin embargo, aunque el mediocampista mantiene una postura de agradecimiento hacia Chivas y desea cerrar su ciclo en buenos términos, la propuesta de los rojinegros luce mucho más atractiva desde el punto de vista personal. La principal razón es que no tendría que abandonar Guadalajara, ciudad donde ya tiene establecida a su familia y donde ha encontrado estabilidad durante los últimos años.

Erick Gutiérrez podría llegar al Atlas o a Santos.

Por el contrario, aceptar una oferta de Santos Laguna implicaría mudarse a Torreón junto con su familia o, en el peor de los casos, separarse de ellos durante gran parte del año. Si a esto se suma el complicado momento deportivo que atraviesa el conjunto lagunero, la balanza parece inclinarse claramente hacia Atlas. Desde la perspectiva del jugador, la propuesta rojinegra ofrece mejores condiciones tanto en lo familiar como en lo profesional.

Por ahora, ninguna de las dos opciones está cerrada y todo sigue en fase de negociaciones. Lo más probable es que Chivas, Atlas y Santos mantengan conversaciones durante las próximas semanas para encontrar una fórmula que beneficie a todas las partes. Mientras tanto, el futuro del aún mediocampista rojiblanco permanece abierto, aunque cada vez parece más claro que su etapa en Verde Valle está llegando a su fin.

Chivas no pediría una gran cantidad de dinero por el traspaso de Erick Gutiérrez

En el caso específico de Erick Gutiérrez, la prioridad de la directiva rojiblanca no sería obtener una gran ganancia económica por su transferencia, sino liberar una de las fichas salariales más importantes del plantel. Por ello, aunque el Guadalajara es consciente de que difícilmente recuperará los cerca de seis millones de dólares que invirtió en su contratación, estaría dispuesto a facilitar las negociaciones para que el jugador encuentre acomodo lo antes posible y pueda relanzar su carrera lejos del club.