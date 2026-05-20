El mediocampista no quiere irse del Guadalajara con una mala relación, por lo que ya se estarían afinando detalles para terminar su relación con el conjunto tapatío.

Érick Gutiérrez es uno de los mediocampistas más importantes que ha surgido del futbol mexicano en los últimos años; sin embargo, esa calidad no le alcanzó para ser tomado en cuenta dentro de Chivas durante este Clausura 2026 por decisión de Gabriel Milito.

El Guti estaría gestionando su salida del Guadalajara para poder continuar su carrera en otra institución, por lo que se reveló que estaría tratando de negociar con la directiva tapatía para poder alcanzar un acuerdo y marcharse con una buena relación en señal de agradecimiento con Amaury Vergara y la directiva.

Es por eso que el comunicador Ricardo Durán destapó que Gutiérrez Galaviz quiere dar por terminado su relación con el chiverío antes de que reporte el plantel a pretemporada.

“El Guti quiere llegar a un buen acuerdo, quiere ser agradecido con Amaury Vergara y Javier Mier, porque entiende que su caso no es por cuestiones disciplinarias o mala leche, sino simple y sencillamente porque ya no fue del agrado del técnico y que es un daño colateral de las ideas de Gabriel Milito.

“Érick Gutiérrez ha instruido a su representante para que se citen con Javier Mier y Arturo Gálvez (encargado del área legal del Rebaño) para finiquitar este tema del Guadalajara antes del 15 de junio que regresa Chivas a pretemporada. La intención es que el 12 en adelante, ya pueda reportar con su nuevo equipo”, explicó el comunicador en el canal de YouTube, Juéguele.

¿Cuáles serían las opciones para Érick Gutiérrez para continuar su carrera?

La realidad es que desde hace varias semanas se ha especulado en demasía sobre el futuro del Guti, en donde las versiones más importantes indican que su destino estaría en el Pachuca o en la MLS.