Chivas entró en su periodo de descanso luego de haber perdido ante Cruz Azul. En medio de este contexto, Érick Gutiérrez confirmó que se va del Guadalajara, mientras que Santiago Sandoval y Hugo Camberos dejaron mensaje a la afición.

Tras la dura eliminación ante Cruz Azul, Chivas rompió filas para entrar en periodo vacacional. El Guadalajara regresará a las actividades en Verde Valle recién el 15 junio con vistas al inicio del Apertura 2026.

En medio de este contexto, Érick Gutiérrez confirmó en redes sociales que se va de Chivas, mientras Santiago Sandoval y Hugo Camberos enviaron mensajes a la afición. Por otro lado, revelan a quién iba dirigido el dardo de Alan Pulido post eliminación ante la Máquina y qué le habría dicho Gabriel Milito a los jugadores en la última reunión en Verde Valle antes de salir de vacaciones.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval dejaron mensaje a Chivas

Tras la eliminación ante Cruz Azul diferentes jugadores de Chivas han roto el silencio para agradecer a la afición el apoyo en todo el torneo. “No era el resultado que queríamos. Toca asumir, aprender y seguir trabajando. Caerse también es parte del camino. Gracias por apoyarme en las buenas y en las malas. Nos faltó el último paso. La exigencia en este club siempre es máxima y vamos a responder. Orgulloso de defender estos colores todos los días. Gracias por nunca dejar de creer Chivahermanos”, expresó Santi.

Por su parte Hugo Camberos dijo “Nos duele mucho que no haya podido ser. Lo queríamos y creímos hasta el final igual que ustedes. Esta afición es especial y estoy seguro que este equipo no va a descansar hasta lograr eso que todos queremos. Gracias por no bajarse de este barco, chivahermanos”.

Mercado de pases: Érick Gutiérrez afirmó que se va de Chivas

En redes sociales Erick Gutiérrez dió a entender que se va de Chivas cuando le contestó a José Castillo. “Una cena antes de irme”, escribió Guti. Cabe destacar que Gabriel Milito lo cepilló del equipo.

Revelan de qué trató la reunión de Gabriel Milito

En su canal de Youtube Jesús Bernal reveló que la reunión de ayer del Guadalajara se debía para recibir información sobre cuándo se dará el regreso a las actividades y que Gabriel Milito podría haber hablado con diferentes jugadores que no entran en planes. “La intención es simplemente de reunirse, platicar, cerrar filas y a partir de ahí de lo que va a ser este periodo de descanso. (…) Seguramente si alguien no entra en planes hoy Gabi Milito le va a decir a ese alguien. Habrá jugadores que podrían pedir su salida sin ningún tema entendiendo que no reciben los minutos que desearían”, comentó en YouTube.

Revelan a quién iba dirigido el dardo de Alan Pulido

Luego de la eliminación de Chivas ante Cruz Azul, Alan Pulido dio de qué hablar en redes sociales con este mensaje: “No es lo mismo chango que gorila, se parecen, pero no es lo mismo”. 48 horas después Jesús Hernández, más conocido como Chuyon, reveló que el dardo iba para Sergio Aguayo.