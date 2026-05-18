Aunque el Club Deportivo Guadalajara quedó eliminado del Torneo Clausura 2026, todavía hay varios exrojiblancos que podrían terminar levantando el título con Cruz Azul o Pumas.

Tanto en la cancha como en los cuerpos técnicos, el sello de Chivas sigue presente entre los equipos que continúan con vida en la pelea por el campeonato del futbol mexicano.

Del lado de La Máquina aparecen dos futbolistas con pasado en el Rebaño Sagrado: Jesús Orozco Chiquete y Ariel Castro. Además, en el cuerpo técnico de Joel Huiqui también se encuentra Sergio Pinto, quien trabajó como entrenador en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado.

Mientras tanto, por parte del conjunto universitario está José Juan Macías, delantero surgido de la cantera de Chivas, aunque en este torneo no ha podido tener actividad debido a que continúa recuperándose de una lesión.

Pumas y Cruz Azul se verán las caras en la Final del Clausura 2026.

Otro de los nombres destacados en el cuadro del Pedregal es Uriel Antuna, quien tuvo un paso por el Club Deportivo Guadalajara antes de continuar su carrera en otros equipos de la Liga MX. Asimismo, dentro del cuerpo técnico de Pumas aparece Luis Pérez, exjugador de Chivas.

De esta manera, aunque el Rebaño Sagrado ya no pelea por el campeonato, varios personajes con pasado rojiblanco todavía tienen la posibilidad de terminar el semestre celebrando el título.

¿Cuándo se jugará la Final entre Pumas y Cruz Azul?

Cabe mencionar que la Final de Ida entre Pumas y Cruz Azul se llevará a cabo el jueves 21 de mayo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la Vuelta el domingo 24 en el Estadio Olímpico Universitario, a las 20:00 y 19:00 horas, respectivamente.