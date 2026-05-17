Marco Fabián habló sobre la serie entre Chivas y Cruz Azul y dejó claro que La Máquina se ganó su lugar en la Final.

La Semifinal entre el Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 dejó múltiples reacciones, y una de las más llamativas fue la de Marco Fabián.

El exjugador de Chivas reconoció ante los medios de comunicación el mérito de La Máquina tras convertirse en el primer finalista del campeonato.

Cabe mencionar que Marco Fabián siguió de cerca el encuentro y confesó que vivió el encuentro de Vuelta dividido por el cariño que guarda hacia ambas instituciones.

“Vi el partido y desgraciadamente, que bueno, digo ‘desgraciadamente’ porque también hay muchos cruzazulinos que tengo todo el amor y cariño para ellos, pues estaba entre dos bandos”.

Marco Fabián habló sobre la serie entre Chivas y Cruz Azul.

Marco Fabián aseguró que Cruz Azul fue justo ganador

A pesar de reconocer su afecto por Cruz Azul, el exmediocampista dejó claro que su vínculo con el Rebaño Sagrado es incomparable debido a toda la trayectoria que construyó.

“No se puede comparar toda una vida con Chivas a un año con Cruz Azul, que fue un año espectacular”, comentó.

Sobre lo ocurrido en la cancha, Marco Fabián aseguró que la serie fue muy pareja y consideró que ambos equipos ofrecieron una eliminatoria equilibrada: “Creo que fue un partido muy balanceado, se vio al final con el gol de Cruz Azul. Muy bien ganado”, finalizó.