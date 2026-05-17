Luego de la eliminación del Club Deportivo Guadalajara a manos deCruz Azul en las Semifinales del Torneo Clausura 2026, Marco Fabián lanzó una fuerte crítica contra la Liga MX, señalando que el futbol mexicano debe aprender de otras ligas para evitar que, en plena Liguilla, los equipos pierdan a sus mejores futbolistas por convocatorias.

“Lo único que puedo decir es que la Liga MX tiene que aprender de otras ligas y tratar de acomodar las fechas para que coincidan las Finales de lo que uno trabaja a lo largo del torneo y coordinarse para que no te puedan quitar a tus mejores jugadores. Yo creo que hoy ha pasado, pero ojalá que no se repita en otro momento”, mencionó ante los medios de comunicación.

“Nosotros estamos aquí en Europa y vemos que están terminando las ligas y la Champions League, mientras que en México es un poco diferente. Obviamente todos estamos en el barco de la Selección Mexicana, pero es una situación un poquito incomprensible por parte de los clubes. Yo creo que hay que mejorar esa parte de la organización por parte de la Liga MX”, agregó.

Marco Fabián habló tras la eliminación de Chivas.

Marco Fabián se dijo contento con el trabajao de Gabriel Milito en Chivas

Por otra parte, Marco Fabián se dijo ilusionado por el proyecto que comanda Gabriel Milito en el Club Deportivo Guadalajara: “Por parte de Chivas, a pesar de todos los jugadores que les quitaron ha sido un torneo fantástico. Creo que estamos ilusionados por cómo ha venido trabajando Gabriel Milito y esperemos que el próximo torneo podamos ilusionarnos aún más con estos jóvenes que participan en el club”.