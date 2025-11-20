Marco Fabián está viviendo uno de los momentos más complicados y tensos de su vida debido a su faceta como propietario del Rangers de Andorra, en donde sus futbolistas se estarían negando a seguir jugando debido al retraso de tres meses de salario.

Hace unos días, el periodista Ignacio Suárez destapó que algunos socios del canterano de Chivas habían abandonado el proyecto, lo que ocasionó que se suscitaran una serie de retrasos en los pagos de los futbolistas durante dos y tres meses, por lo que la directiva del Rangers pidió una prórroga a los jugadores para comenzar a regularizarse con los salarios atrasados.

Sin embargo, el propio Fantasma confirmó que la problemática continúa, por lo que los jugadores ya se negaron a jugar el fin de semana pasado, por lo que la Liga de Andorra ha tenido que reprogramar el compromiso.

“Este domingo no jugaron. Se pospuso el partido del Rangers que sigue en primer lugar en esta liga semiprofesional. Muchos ya piensan regresarse, no han entrenado, no han hecho vaquitas para comer.

“Imagínense la clase de aventuras europeas que se tienen algunos. Han preparado una carta para entregársela al único que está allá y que les ha dado la cara, Giovanny Ramírez, que es el director deportivo que les pidió que entrenaran”, explicó el comunicador.

¿Cuáles exjugadores de Chivas están en el Rangers de Andorra?

Marco Fabián no solamente le ha dado el voto de confianza a varios mexicanos juveniles, sino que también le ha dado una segunda oportunidad a varios veteranos como Raúl Gudiño, Julio Nava, Miguel Basulto, Raúl López y Dylan Guajardo.