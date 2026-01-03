Chivas continúa su pretemporada rumbo al Clausura 2026, etapa en la que se terminan de definir los roles dentro del plantel y donde la afición del Rebaño Sagrado presta especial atención a los canteranos que podrían ganarse un lugar en el Primer Equipo. Si bien casos como los de Sergio Aguayo y Francisco Méndez parecen encaminados al menos como suplentes, hay otro elemento surgido del Tapatío que el propio Club ha destacado y que podría convertirse en una pieza clave para generar competencia interna en una zona específica del campo.

Se trata de Jorge Guzmán, carrilero zurdo del Tapatío, quien dejó buenas sensaciones en el duelo ante Irapuato gracias a sus conducciones agresivas y a su precisión en el golpeo desde la banda, características que le permiten encontrar atacantes libres dentro del área. Con estos argumentos, será interesante observar si, al finalizar la pretemporada, Gabriel Milito decide integrarlo al Primer Equipo, ya que el plantel necesita mayor profundidad específicamente por el costado izquierdo.

Jorge Guzmán

Actualmente, en el carril derecho Richard Ledezma es el titular y cuenta con la competencia interna de Miguel Gómez e incluso Hugo Camberos; sin embargo, por la banda izquierda la realidad es distinta. Bryan González prácticamente no tiene sustituto natural, lo que lo llevó a acumular 1,600 minutos en el Apertura 2025 y a resentir la carga hacia el cierre del torneo, aun cuando disputó ambos partidos frente a Cruz Azul.

Además, es altamente probable que Bryan González sea convocado con la Selección Mexicana para los compromisos de enero y febrero, encuentros que al no disputarse en Fecha FIFA se jugarán únicamente con futbolistas de la Liga MX. Bajo ese contexto, para el Guadalajara resulta indispensable contar con otra alternativa confiable en la lateral izquierda, y todo apunta a que Jorge Guzmán podría ser la opción ideal para cubrir esa necesidad deportiva.

Los partidos de la Copa Pacífica serán clave para que los canteranos se ganen su lugar

En el partido de esta noche ante Atlas, Gabriel Milito podría otorgar minutos a los tres canteranos mencionados, por lo que se comenzará a clarificar el rol que tendrán dentro del plantel. Cabe recordar que uno de los grandes aciertos del estratega argentino el torneo anterior fue la correcta gestión de minutos entre jugadores de experiencia y jóvenes canteranos, por lo que se espera que vuelva a apostar por este equilibrio en el Clausura 2026.