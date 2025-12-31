No hay dudas de que el Guadalajara ha dado de qué hablar en el último tiempo con jugadores que llegaron para el Apertura 2025. En medio de este contexto, David Medrano reveló que para la gira que llevará adelante la Selección Mexicana frente a Panamá y Bolivia será convocado Bryan González. ¿Y Richard Ledezma?

El Rebaño Sagrado ha dado de que hablar en el último torneo por el tipo de mercado de pases que llevó adelante. Los cuatro jugadores que llegaron comenzaron a ser seguidos de cerca y a coquetear con un posible llamado al Tri.

Uno de los jugadores que se destacó con goles, asistencias y robos en Chivas en el Apertura 2025 fue Bryan González. El Cotorro reemplazó de la mejor manera a Mateo Chávez en el lateral izquierdo y comenzó a ganar la mirada de propios y extraños por el nivel mostrado.

Este gran momento lo llevaría a formar parte de la convocatoria que llevará adelante Javier Aguirre para la gira de enero de la Selección Mexicana. “Nombres como el de Brian González, Jeremy Márquez, Fidel Ambriz, Ivan Tona y Eduardo Águila, entre otros, están en el radar del Vasco para esos dos cotejos”, reveló David Medrano. De esta manera, el defensa rojiblanco se perfila a ser el suplente de Jesús Gallardo ante Panamá y Bolivia.

¿Richard Ledezma no será convocado por Javier Aguirre?

Uno de los puntos que hoy es totalmente endeble en la Selección Mexicana es sin duda el lateral derecho el cual quedó vacante ante la dura lesión de Huesca. A pesar de que no encuentra soluciones acordes y de nivel, Javier Aguirre de momento no tiene pensado convocar a Richard Ledezma al Tri.