Carlos Cisneros es canterano de Chivas y realizó prácticamente toda su formación en el club. Sin embargo, desde hace varios años dejó de entrar en los planes del Guadalajara, alternando etapas con pocos minutos y salidas a otros equipos. Hace un año partió a León buscando revitalizar su carrera, pero ahora regresó al Rebaño Sagrado, aunque con malas noticias para él.

El “Charal” mantiene contrato vigente con Chivas y, por lo tanto, continuará entrenando en Verde Valle durante el Clausura 2026 en caso de no concretarse su salida. No obstante, Gabriel Milito ya tomó una decisión contundente: Cisneros no entra en su proyecto deportivo, por lo que se suma a la lista de futbolistas descartados que permanecerán en el club sin ser considerados para competencia oficial.

Carlos Cisneros estuvo borrado en León.

A pesar de su paso reciente por León, apenas disputó 13 partidos durante 2025, acumulando un total de 304 minutos. Esto refleja que tampoco logró consolidarse con la Fiera, razón por la cual regresa al Guadalajara. Ahora, quedará por verse si algún otro equipo muestra interés en ficharlo para que pueda mantenerse activo en los próximos meses.

Carlos Cisneros debe buscar un equipo que necesite un extremo por izquierda

A lo largo de su carrera, Carlos Cisneros ha rendido mejor como extremo por izquierda, aunque también ha sido utilizado como extremo derecho, delantero e incluso como mediocampista. Sin embargo, es innegable que las lesiones han marcado su trayectoria y han frenado su continuidad, lo que también dificulta que otros clubes apuesten por él en este momento de su carrera.