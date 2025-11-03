En los últimos mercados, las Chivas de Guadalajara han dejado ir a determinados elementos de la plantilla, sobre los cuales se consideró que había un ciclo cumplido. Uno de ellos, Carlos Cisneros, llegó a ser importante durante la etapa de Veljko Paunovic, aunque una lesión interrumpió su buen torneo y el Charal nunca pudo retomar su nivel.

Después de algunos torneos en los que estuvo marginado en la consideración de cada cuerpo técnico, finalmente Chivas dejó ir al Charal Cisneros en venta definitiva rumbo a León. Sin embargo, con la Fiera el nivel del polifuncional extremo no ha sido destacable y este fin de semana protagonizó un insólito blooper.

Cisneros ingresó para jugar los minutos finales de la derrota que León sufrió en su visita ante América, por la Jornada 16 del Apertura 2025. Apenas fue el tercer encuentro en el que el ex Chivas tuvo participación. Y la falta de futbol se le notó bastante: ni siquiera pudo parar un balón que parecía sencillo y se le acabó yendo al lateral.

La acción ganó repercusión en redes sociales, donde muchos aficionados criticaron y hasta se burlaron por el nivel del Charal Cisneros, que a fin de cuentas acabó dejando un millón de dólares por su venta. León, donde también milita Fernando Beltrán, registra nueve partidos sin conocer la victoria.

Los números de Carlos Cisneros en León

Desde que abandonó las filas del Rebaño Sagrado, Carlos Cisneros ha disputado nada más que 13 partidos con la playera de León, casi sin participaciones destacadas, a tal punto de que no registra ni goles ni asistencias con la Fiera.