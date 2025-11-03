El guardameta de Chivas, Raúl Rangel, se mostró lleno de confianza tras el buen momento que atraviesa el equipo en el Apertura 2025. Luego del triunfo ante Pachuca, el portero rojiblanco aseguró que el Rebaño Sagrado está listo para pelear por el campeonato y lanzó un mensaje desafiante al resto de los clubes de la Liga MX.

“Yo, la verdad, te lo digo, creo que sí. Yo creo que sí está para grandes cosas. El equipo se ve muy bien, se ve buen funcionamiento, más maduros también los compañeros, los que iban empezando ahora, como lo es Sandoval, la Hormiga, ahora que se integró Richi, varios de ellos, que al principio creo que les costó un poquito. Ahora ya se ven un poquito más sobrios, más con esa seriedad y esa madurez”, expresó Rangel.

El portero destacó el crecimiento colectivo del plantel y la evolución de los jóvenes que se ganaron un lugar en el primer equipo. “Va a ser un equipo que nadie se va a querer enfrentar, un equipo que ha venido a la alza en los últimos partidos y que, salvo Toluca, a todos los rivales fuertes que están ahorita peleando la parte alta de la tabla les competimos de tú por tú”, opinó Rangel.

El Tala también dejó en claro cuál es el objetivo del grupo para este cierre de campeonato. “Yo creo que sí Chivas está para… hay que pensar en ser campeones. Al final de cuentas, es para lo que se trabaja torneo a torneo y es el objetivo principal siempre”, subrayó el portero que también aspira a ser titular con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

¿Qué les dijo Gabriel Milito antes de enfrentar a Pachuca?

Por último, el portero del Rebaño también se refirió a la planificación del encuentro ante los Tuzos. “El mensaje que nos dio (Milito) fue claro y contundente: seguir el plan de partido que teníamos desde un inicio. Se habló con nosotros que esto iba a ser una final y todavía nos falta una contra Monterrey. Así veníamos trabajando partido a partido. Como una final, dándolo todo, con la mayor seriedad posible”, reflexionó el Tala.