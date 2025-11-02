En Hidalgo, Chivas logró quedarse con tres puntos importantes ante Pachuca para estar a un partido de poder cerrar la clasificación directa de la Liguilla. Tras lo sucedido ante los Tuzos, Raúl Rangel, de gran actuación ante los dirigidos de Jaime Lozano, advirtió a Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa al señalar que va pelear por la titularidad en la Selección Mexicana.

Esta noche el Tala fue clave en los 90 minutos para mantener el cero en su portería ante un equipo que buscaba con Gastón Togni, Enner Valencia y Luis Quiñones marcar la diferencia. En el final del primer tiempo frenó un tiro en el primer espacio que se generó, mientras que en el segundo voló hacia la derecha para sacar un tiro que venía con pique.

Tras la victoria ante Pachuca, Raúl Rangel mantuvo una pequeña entrevista en la que fue consultado sobre la titularidad de la portería de la Selección Mexicana. En los micrófonos de Fox Sports fue claro y señaló que hay que pelear por ser guardameta inamovible en el Tri.

“Hay que pensar en ser titular. Será decisión del técnico, pero a final de cuentas hay que pelearlo. Sabemos que hay una buena cantidad de porteros como lo es Luis Ángel, Acevedo, Carlos Moreno y también Mecho Ochoa”, expresó.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a jugar en el Apertura 2025 el próximo sábado 8 de noviembre ante Rayados de Monterrey por la jornada 17 en el Estadio Akron. El juego comenzará a las 17:00 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Primer en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.