Chivas visita esta noche a Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto rojiblanco necesita una victoria para comenzar a asegurar su presencia directa en la Liguilla de la Liga MX.
Liga MX
Chivas vs. Pachuca: EN VIVO y EN DIRECTO el partido por la jornada 16 del Apertura 2025
Chivas enfrenta a Pachuca en un duelo directo por el Apertura 2025. Sigue todo lo que sucede en Rebaño Pasión.
Los convocados de Chivas
- Porteros: Raúl Range y Óscar Whalley
- Defensas: Miguel Gómez, Alan Mozo, José Castillo, Bryan González, Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda
- Mediocampistas: Luis Romo, Rubén González, Érick Gutiérrez, Omar Govea, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Isaác Brizuela, Yael Padilla, Santiago Sandoval y Hugo Camberos.
- Atacantes: Roberto Alvarado, Armando González, Teun Wilke y Javier Hernández
BIENVENIDOS A CHIVAS VS. PACHUCA
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nuevo partido de Chivas. El equipo de Gabriel Milito enfrenta a Pachuca en un duelo directo por el sexto lugar. ¡Muchas gracias!
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
LEE TAMBIÉN
APERTURA 2025
APERTURA 2025
Alineaciones de Pachuca vs. Chivas
APERTURA 2025
APERTURA 2025
Sígue EN VIVO y GRATIS Pachuca vs. Chivas
Liga MX