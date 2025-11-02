Como en en la primera parte, el Club Deportivo Guadalajara arrancó con todo el segundo tiempo. Con constantes jugadas de peligro en el área de los Tuzos del Pachuca, pero fue hasta el minuto 70 cuando los pupilos de Gabriel Milito abrieron el marcador.

Armando “Hormiga” González recibió el esférico cerca del área del equipo de Jaime Lozano y sin pensarlo le pegó de larga distancia y con un poco de suerte venció a Carlos Moreno para poner el 1-0 de nuestras Chivas sobre el conjunto de la Bella Airosa.

No obstante, a los pocos minutos de haber marcado el gol con el que el Rebaño Sagrado sueña con la Liguilla directa, el técnico argentino determinó sacarlo del campo y fue despedido entre aplausos por los aficionados del Club Deportivo Guadalajara que se hicieron presentes en el Estadio Hidalgo.

¿A qué equipos le ha marcado la “Hormiga” González en el Torneo Apertura 2025?

Armando “Hormiga” González ya suma 11 goles en el Torneo Apertura 2025 y le ha marcado a ocho equipos: Atlético de San Luis (2), Xolos de Tijuana, Club América, Necaxa, Pumas, Mzatlán FC, Atlas (3) y Pachuca.