La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, ya tomaron una importante decisión sobre el futuro de Ricardo Marín.

De acuerdo con información César Luis Merlo, la dirigencia de Chivas determinó renovar al atacante mexicano hasta junio de 2029 ya que Gabriel Milito sí lo va a considerar para el Torneo Clausura 2026.

“Ricardo Marín renueva con Chivas hasta junio de 2029. Después de su paso por Puebla, el club lo cuenta como parte de su proyecto y por eso se acordó extender el vínculo que vencía a mitad del año próximo”, dijo en su cuenta de X el reconocido periodista argentino.

Para el siguiente curso, el Rebaño Sagrado contará con una ofensiva de miedo, el cual estará conformada por Armando “Hormiga” González, Ángel Sepulveda (de quien se espera reporte la próxima semana) y Ricardo Marín.

Ricardo Marín renovó su contrato con Chivas.

La ofensiva de miedo que tendrá Chivas en el Torneo Clausura 2026

De los tres, Ángel Sepúlveda es quien más anotaciones consiguió en el 2025, con 21 tantos y seis asistencias portando la camiseta de Cruz Azul.

Le sigue la “Hormiga” González con 16 dianas y una asistencia, mientras que en tercer lugar se encuentra Ricardo Marín con nueve goles y cuatro asistencias vistiendo la camiseta del Puebla.

Cabe mencionar que el próximo lunes 15 de diciembre el Club Deportivo Guadalajara reportará de sus vacaciones para iniciar con su pretemporada con miras al Torneo Clausura 2026 y se espera que Gabriel Milito ya cuente con sus dos primeros refuerzos: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.