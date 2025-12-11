De cara al Clausura 2026 de la Liga MX, la plantilla de las Chivas de Guadalajara aún no reporta en Verde Valle para dar inicio a la pretemporada, la cual comenzará el próximo lunes 15 de diciembre. Una de las caras “nuevas” sería la de Ricardo Marín, quien debe retornar después de lo que fue su préstamo en el Puebla.

La superpoblación de centrodelanteros motivó a que la directiva del Guadalajara le buscara acomodo al ‘4K’, quien finalmente salió cedido a la Franja, donde estuvo un año y mostró buenos rendimientos. Incluso antes de que terminara su estadía en Puebla, ya se hablaba de que Marín sería contemplado en la planificación de Chivas rumbo al próximo año.

Sin embargo, en los últimos días han surgido reportes de que el regreso de Marín al Guadalajara no está tan definido como se creía. El delantero deberá reportar en Verde Valle para pruebas médicas, como corresponde al tener contrato, pero ahora parece que su continuidad estará sujeto a lo que diga Gabriel Milito y a posibles intereses que puedan surgir en el atacante.

El posteo que Ricardo Marín subió y eliminó a los pocos minutos (Captura)

En medio de ese contexto, Ricardo Marín compartió en redes sociales una imagen de su hija recién nacido con la playera de Chivas y el dorsal ’19’ que llevó en su etapa con el Rebaño. Además, escribió: “Alguien ya está lista para regresar… ahora fuera de la pancita”. Sin embargo, lo curioso fue que el jugador borró el posteo minutos después. ¿Será que no está confirmado su regreso para el Clausura 2026?

¿Demasiados delanteros en Chivas?

Otro aspecto que puede estar frenando el regreso de Marín a Chivas es la cantidad de centrodelanteros que habrá nuevamente en la plantilla. Además de Armando González, es un hecho el fichaje de Ángel Sepúlveda, pero también queda resolver el futuro de Alan Pulido y la situación de Teun Wilke, quien podría salir cedido. Chicharito Hernández no continuará, pero con la vuelta del ‘4K’ y sin confirmarse otras salidas, el Rebaño contaría con cinco centrodelanteros para el inicio de la pretemporada.