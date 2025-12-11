La semana pasada se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y al día siguiente, se definieron los partidos que se llevarían a cabo en cada una de las sedes para la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. El Estadio Akron será uno de los inmuebles que albergará el torneo de mayor relevancia a nivel mundial y uno de los choques más destacados será el que protagonizarán España contra Uruguay.

Más precisamente el 26 de junio, por la tercera jornada del Grupo H, la Furia y los Charrúas se verán las caras en lo que puede ser uno de los duelos más interesantes de toda la fase de grupos. Para algunos futbolistas españoles, no será la primera visita al Estadio Akron, pues ya lo hicieron antes con el Athletic Bilbao.

Uno de los que realizó aquel viaje a Guadalajara fue el portero Unai Simón, quien hoy es titular en la Selección Española. Tras una gran actuación ante París Saint-Germain en la Champions League, el guardameta respondió sobre dicho encuentro ante Chivas en el marco del Trofeo Árbol de Gernika.

“Hace un par de pretemporadas visitamos el estadio de Chivas para un partido amistoso, es bastante chulo, hay un buen ambiente. Esperamos ganar ese partido”, dijo Unai Simón sobre el Estadio Akron, donde en aquella oportunidad el Rebaño se impuso por 2-0 y luego se quedó con el trofeo en la tanda de penales, pues la Ida en España había sido favorable a los bilbaínos.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Akron?