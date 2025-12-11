La directiva de Chivas continúa trabajando no solo en las altas y bajas del próximo torneo, sino también en la renovación de aquellos jugadores que consideran fundamentales para el proyecto deportivo. El primer movimiento, y sin duda el más relevante, fue la extensión de contrato de Armando González por cuatro años más, acompañada de cláusulas de rescisión muy elevadas. Sin embargo, el joven goleador no será el único jugador blindado por el Club.

Además de la Hormiga, Omar Govea y Fernando González también serán renovados, dos mediocampistas que se consolidaron como piezas clave en el esquema de Gabriel Milito. Govea destacó en labores de construcción y progresión del juego, mientras que el Oso se volvió indispensable en la fase defensiva, cerrando ambos el torneo como titulares indiscutibles en el mediocampo rojiblanco.

Según datos de Transfermarkt y Capology, ambos jugadores tenían contrato vigente hasta el verano de 2027. Por ello, estas renovaciones estarían más enfocadas ene mejoras salariales y de cláusulas de rescisión que impedirán una salida inesperada, protegiendo así los intereses del Rebaño Sagrado ante cualquier intento de otros clubes por llevárselos.

El caso de Fernando González es particular: inició el Apertura 2025 prácticamente sin minutos, pero a partir de la Jornada 8 ante América se ganó la titularidad y no la soltó, incluso tras una suspensión y un error que derivó en un gol tempranero. Por su parte, Omar Govea tuvo mayor continuidad con Milito, disputando 11 encuentros de fase regular y ambos duelos de Liguilla, consolidándose como un mediocampista confiable.

Chivas ya se libró del sueldo de Javier Hernández y tiene más margen de negociación

No es casualidad que estas renovaciones lleguen justo después de confirmarse la salida de Javier Hernández, cuyo salario rondaba los 4 millones de dólares anuales, una carga importante en la masa salarial del equipo. Con ese espacio liberado, la directiva tiene mayor margen para blindar a sus jugadores clave y reforzar la plantilla con miras al Clausura 2026.