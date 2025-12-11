Las Chivas de Guadalajara ya piensan en lo que será el Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscarán mejorar lo hecho en el último torneo, tras ilusionar a su afición en gran manera pero tropezar en los cuartos de final frente a Cruz Azul. Además de avanzar por fichajes, la directiva rojiblanca también trabaja en algunas salidas dentro de la plantilla.

Uno de los casos más sonados en los últimos días es el de Érick Gutiérrez. Distintos reportes indicaron que el futbolista podía salir, ya sea por deseo propio o por intenciones de la propia directiva rojiblanca. Sin embargo, el periodista especializado en fichajes, César Merlo, aclaró cuál es la situación del Guti.

De momento no hay ofertas por Érick Gutiérrez y el jugador preferiría continuar en la institución (Imago7)

Pese a los rumores crecientes, el periodista aclaró que por el momento no hay ninguna oferta formal por Érick Gutiérrez. Y que en caso de que exista, el propio jugador sólo la aceptará si el traspaso beneficia a todas las partes, esto para desmentir cualquier idea de malestar por parte del mediocampista.

El futbolista de 30 años nacido en Los Mochis tiene contrato con el Guadalajara hasta mediados de 2027, por lo que aún estaría ligado al Rebaño durante algunos certámenes más. Según el sitio especializado Transfermarkt, Gutiérrez tiene un valor de mercado de tres millones de euros, por lo que ese sería su coste de salida aproximado.

¿Y Alan Mozo?

Otro de los futbolistas que fue señalado como transferible en los últimos días es Alan Mozo. El lateral derecho ha perdido protagonismo con el Rebaño, entre lesiones y el gran nivel mostrado por Richard Ledezma. En su caso, el jugador también tendría el deseo de continuar vistiendo la playera del Guadalajara, aunque no puede descartarse una salida en caso de que aparezca algún ofrecimiento formal.