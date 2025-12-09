En las últimas horas se habló de la posible salida de Chivas de Érick Gutiérrez en este libro de pases. En medio de este contexto, la esposa de Guti, Jacqueline Osuna, le dedicó un mensaje de ocho palabras en el que le deja claro que siempre va a estar a su lado en los buenos como en los malos momentos.

El domingo salió a la luz de que la directiva rojiblanca buscaría desprenderse de Guti en este mercado de pases. “Una noticia que me ha sorprendido bastante en las últimas horas, y que no me esperaba, es que Chivas tiene la idea de negociar a Erick el Guti Gutiérrez”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Ayer José María Garrido aportó más información al señalar que el propio jugador no ve con malos ojos irse del Guadalajara. El principal motivo por el que el futbolista buscaría salir del Rebaño Sagrado es porque perdió su lugar en el conjunto rojiblanco.

Erick Gutiérrez es uno de los referentes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Jaquelín Osuna, esposa del Guti, rompió el silencio en redes sociales para respaldarlo con un mensaje de ocho palabras. “Dios contigo mi amor. Nosotros detrás de tí”, expresó la mujer del referente rojiblanco al compartir una fotografía junto al él en Instagram. Minutos más tarde expresó: “Eres el mejor ejemplo para tu hijo. No importa como estés siempre estás presente para ellos como si no pasara nada”.

Las estadísticas de Erick Gutiérrez en el Apertura 2025

A lo largo del Apertura 2025 Érick Gutiérrez jugó 12 partidos de los cuales solamente fue titular en seis. No sumó goles, pero disputó 659 minutos de juego, recibió cuatro cartulinas amarillas y dio dos asistencias. Cabe destacar que en la Leagues Cup 2025 solamente jugó 78 minutos.