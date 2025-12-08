Chivas dejó atrás la eliminación en la Liguilla del Apertura 2025 y ya golea en el mercado de pases porque no para de realizar movimientos en el mercado de pases. En el día de hoy se dio a conocer que el Guadalajara se encamina para cerrar la compra definitiva de Sergio Aguayo, futbolista que llegó prestado el año pasado proveniente de Pachuca.

El ataque rojiblanco es uno de los grandes puntos a reforzar debido a que se estipula que el Rebaño Sagrado perderá a tres jugadores. Se sabe que Chicharito Hernández no renovará, que Alan Pulido no es tenido en cuenta por Gabriel Milito y que la directiva rojiblanca busca encontrarle acomodo a Teun Wilke en Atlante para el Clausura 2026 y así tener más minutos.

En medio de este contexto, dan a conocer que Chivas avanza rápidamente para hacer uso de la opción de compra de Sergio Aguayo, futbolista que llegó a préstamo de Pachuca. Según lo informado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, el Guadalajara proyecta para en un futuro sea su nuevo centrodelantero titular.

Sergio Aguayo llegó a préstamo a Chivas y jugó en Tapatío. (Foto: IMAGO7)

“Chivas está en negociaciones para la compra de otro delantero. No para este torneo que viene. Puede ser que lo suban. Se trata del muchacho Sergio Aguayo. Hasta ahora ha tenido un buen desempeño en Chivas Tapatío. Este muchacho lo tomó a préstamo por parte de los Tuzos de Pachuca. Chivas busca comprar de manera definitiva sus servicios. Sergio Aguayo, que llegó a Chivas hace un año, justamente en un préstamo, dio buenos números. Él llega justamente después de haber disputado la Copa Intercontinental con Pachuca hace un año. Es México Americano”, explicó el periodista de Claro Sports en su canal de YouTube.

Y agregó: “Es una promesa interesante. Pachuca se lo prestó por un año con opción a compra. Están en negociaciones para poder cerrar el fichaje de este muchacho y que Chivas lo adquiera de manera definitiva. Esto tiene lógica”.

Los números de Sergio Aguayo en el Apertura 2025

Uno de los jugadores destacados de Tapatío en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX fue Sergio Aguayo. El atacante fue el goleador de los Cabritos en el último torneo luego de haber anotado ocho goles en 12 partidos que disputó en el último semestre.