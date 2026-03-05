El próximo sábado Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026 en una nueva edición del Clásico Tapatío. En medio de este contexto, Diego Cocca, técnico bicampeón con los rojinegros, bajó brutalmente a la realidad a la afición del Guadalajara tras su derrota ante Toluca al mencionar que tienen grandes técnicos y jugadores, pero que no van a ganar siempre.

Ayer por la noche los Zorros dieron con la tecla debido a que logró superar a Tijuana en la jornada 9 en el Estadio Jalisco, pero el técnico argentino dio de qué hablar al protestar porque el conjunto rojiblanco no jugó. Según el técnico sudamericano el Rebaño Sagrado tiene una ventaja deportiva debido a que llega con más tiempo de descanso.

Por otro lado, en la misma conferencia de prensa, Diego Cocca dio de qué hablar al bajar a la realidad a la afición de Chivas al señalar que era claro que en algún momento iban a perder. A su vez, señaló que el campeonato es una maratón, no un pequeño sprint de 100 metros.

Diego Cocca afirmó que Chivas iba a perder a pesar de ser invicto hasta la fecha 6. (Foto: IMAGO7)

“¿Vos qué pensabas? ¿Qué Chivas iba a ganar los dos partidos? Acá se suele exagerar para los dos lados. Por supuesto que Chivas es un equipo que tiene buenos jugadores y buen técnico, pero iba a perder en algún momento. En los cinco partidos anteriores estaba para campeón, perdió dos partidos y le encontraron la vuelta. Esto es largo, no es una carrera de 100 metros. Es una maratón. Esto recién empieza, vienen los partidos y los momentos en el que hay que tener la capacidad para poder resolverlo. Ahí se ven los hombres, los equipos y los técnicos”, declaró.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas por el Clausura 2026?

Como decíamos el próximo sábado Chivas visitará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco desde las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 2, TUDN y VIX Premium.