El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas enfrentará a dos entrenadores argentinos contemporáneos. Gabriel Milito (45 años) y Diego Cocca (53 años) serán los estrategas a cargo de ambos equipos, en una rivalidad con mucha historia y que además, tendrá mucho en juego en el marco del Apertura 2025 de la Liga MX.

Milito, de una trayectoria más laureada como jugador, busca volver a poner al Guadalajara en los primeros puestos. Hasta el momento, su proyecto ha generado entusiasmo, pero ciertos descalabros le han costado caros al equipo, que ahora necesita un buen cierre de fase regular para cumplir el objetivo de clasificar directo a la Liguilla.

Por su parte, Cocca regresó hace nada más que algunas semanas al banquillo rojinegro, donde vivió sus mejores campañas y alcanzó la gloria con un histórico bicampeonato. En busca de volver a dar forma al equipo, el estratega tiene claro que el Clásico Tapatío será una gran oportunidad para sus dirigidos.

Esta no será la primera vez que Milito y Cocca se enfrenten como entrenadores. De hecho, ya lo hicieron en dos ocasiones, con una victoria para cada uno. Sin embargo, el DT de Chivas puede presumir de una goleada por 3-0 en 2019, cuando dirigía a Estudiantes de La Plata y su compatriota hacía lo propio en Rosario Central. El duelo restante fue en 2015, durante el primer ciclo de Milito en Estudiantes, en busca de un cupo para la Copa Libertadores. Allí, el Racing de Cocca se impuso 2-1.

También se enfrentaron como jugadores: dos victorias para Cocca

En sus carreras como jugadores, Milito y Cocca también se enfrentaron, allá por 2002, cuando el actual entrenador de Chivas comenzaba a demostrar una proyección europea y era campeón con Independiente de Avellaneda. Sin embargo, en las dos ocasiones el Banfield de Diego Cocca -ya experimentado- se impuso por sendos marcadores de 2-1.