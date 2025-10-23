Tras la reciente derrota contra Querétaro, por la Jornada 14, el Club Deportivo Guadalajara llegará al Clásico Tapatío ante Atlas con la obligación de reaccionar para seguir con chances de acceder directo a la Liguilla. El equipo de Gabriel Milito se mantiene de momento en puestos de Play-In, pero buscará firmar un buen cierre de fase regular.

Este miércoles, tras la victoria de Atlas por 2-0 sobre León, el entrenador rojinegro Diego Cocca comenzó a palpitar el duelo del próximo sábado en el Estadio Akron. “No se puede ignorar quién es el rival. Es el clásico de la ciudad y sabemos que es especial. Ganarlo es un tema de orgullo, de darle alegría a la gente”, afirmó el estratega argentino, consciente de la importancia del duelo.

Cocca también destacó la reacción de sus dirigidos ante León y se mostró optimista de cara al Clásico Tapatío: “Hoy el equipo mostró personalidad. Qué mejor que, antes de este partido, los jugadores estén bien, estén contentos, estén motivados. Vamos a ir con todo para tratar de seguir dándole alegrías a la gente”, sostuvo en la previa a un juego crucial para ambos cuadros tapatíos.

En su análisis, el DT de Atlas también mencionó el nivel y la exigencia que le demandará el Rebaño: “Chivas es un equipo que juega muy bien, que impone condiciones, que tiene jugadores rápidos y determinantes, sobre todo de mitad de cancha para arriba. Tienen muy buen técnico, así que va a ser un partido durísimo”.

Atlas llega envalentonado; Chivas, tras inesperada derrota

Finalmente, Diego Cocca dejó en clara cuál es su mentalidad para este tipo de partidos: “Los clásicos son distintos, son aparte a todo. No importa cómo venga el rival ni cómo venga uno. Si ganás, le vas a dar muchísima alegría a mucha gente, y tener esa oportunidad es una bendición”, afirmó antes de un duelo que será vital para ambos en sus aspiraciones por clasificar a la Fiesta Grande.