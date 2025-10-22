Chivas vuelve a visitar a Querétaro en el Estadio la Corregidora, pero en esta ocasión para quedarse con los tres puntos en una nueva jornada del Apertura 2025. El equipo de Gabriel Milito sabe que de ganar podrá aspirar a quedarse con el sexto lugar de la tabla general de posiciones.
Sigue EN VIVO Chivas vs. Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX
Chivas enfrenta a Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025. Sigue todo EN VIVO todo lo que sucede en el Estadio la Corregidora en Rebaño Pasión.
Árbitros del partido
El silbante será Maximiliano Quintero Hernández, los auxiliares serán Leoanrdo Javier Castillo Rodríguez y Jaime Daniel González Ramírez, mientras que Mario Terrazas Chávez será el cuarto árbitro. En el VAR se encontrará Adonai Escobedo.
Convocados de Chivas
Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.
Defensas: Miguel Gómez, Bryan González, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo y Richard Ledezma.
Mediocampistas: Luis Romo, Daniel Aguirre, Omar Govea, Rubén González, Yael Padilla, Erick Gutiérrez, Isaac Brizuela, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.
Delanteros: Cade Cowell, Armando González, Hugo Camberos y Teun Wilke.
Posible alineaciones
Chivas formaría con Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Richard ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Santiago Sandoval, Armando González y Efraín Álvarez.
¡BIENVENIDOS CHIVAS VS. QUERÉTARO!
Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva jornada del Apertura 2025 en la que Chivas enfrenta a Querétaro en el Estadio la Corregidora.
Consulta nuestras últimas novedades en Google News