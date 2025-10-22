Chivas visita esta noche a Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025, en la recta final de la Fase Regular, donde cada punto comienza a definir posiciones rumbo a la Liguilla. El Rebaño Sagrado llega en gran forma con cuatro victorias consecutivas y buscará esta noche su quinto triunfo al hilo ante unos Gallos Blancos que marchan en el antepenúltimo lugar de la Tabla General.

Chivas ha tenido buenos resultados al enfrentar al Querétaro.

Gabriel Milito buscará el triunfo a toda costa, aunque también aprovechará para dosificar esfuerzos en una semana de doble jornada. Uno de los casos más destacados es el de Javier Hernández, quien no fue convocado para este compromiso con el fin de nivelar sus cargas de trabajo y evitar cualquier riesgo físico de cara al cierre del torneo.

El partido se disputará esta noche de miércoles a las 7:00 pm en el Estadio Corregidora. La transmisión será exclusiva de Caliente TV para México, lo que podría complicar a parte de la afición rojiblanca sin acceso a la plataforma o a internet. Aun así, podrán seguir el minuto a minuto y la cobertura completa en Rebaño Pasión.

Alineación de Chivas vs Querétaro

Raúl Rangel

Diego Campillo

Luis Romo

José Castillo

Richard Ledezma

Omar Govea

Fernando González

Bryan González

Santiago Sandoval

Armando González

Efraín Álvarez

DT: Gabriel Milito

Alineación de Querétaro vs Chivas