Chivas vive uno de sus mejores momentos en el Apertura 2025. Con cuatro victorias consecutivas, el equipo de Gabriel Milito ha escalado posiciones en la Tabla General y se encuentra actualmente en el octavo lugar, con la posibilidad real de seguir subiendo. Si los resultados se combinan favorablemente en esta Jornada 14, el Rebaño podría cerrar la fecha dentro de los seis primeros lugares y así entrar en zona de Liguilla directa.

En este momento, Chivas tiene 20 puntos, la misma cantidad que Xolos, pero con menor diferencia de goles. Por encima también está Pachuca, con 21 unidades. Ambos equipos son los rivales más cercanos a superar, ya que el quinto lugar, Tigres, suma 26 puntos y parece más complicado de alcanzar, al menos por ahora.

Precisamente, Pachuca recibirá a Tigres en un duelo que luce parejo, aunque los felinos parten como ligeros favoritos. Por su parte, Xolos enfrentará a Toluca en casa, en un partido donde los Diablos Rojos llegan con altas posibilidades de llevarse los 3 puntos. Chivas, en cambio, es amplio favorito para vencer a Querétaro, que ocupa el puesto 16 de la Tabla General.

Si se cumplen los pronósticos y ni Xolos ni Pachuca ganan sus compromisos, y el Rebaño logra vencer a los Gallos Blancos, Chivas podría cerrar la jornada en el sexto lugar y colocarse en posición de Liguilla a tres fechas de que termine el torneo. Un panorama que parecía lejano hace solo un par de meses, pero que hoy está más cerca que nunca.

Los partidos con los que Chivas cierra la fase regular del Apertura 2025 serán más complicados

Después de esta jornada, Chivas enfrentará tres partidos clave: el Clásico Tapatío ante Atlas, donde parte como favorito; la visita a Pachuca, que podría ser decisiva para mantener su lugar entre los seis mejores; y el cierre ante Monterrey, que si bien será un reto, el Rebaño confía en su gran momento y en el apoyo de su afición para seguir soñando con la Liguilla directa.