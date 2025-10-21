Chivas enfrenta mañana a Querétaro en una nueva jornada de la Liga MX, la cual es clave para mantenerse cerca de los puestos de clasificación directa. Por este motivo el entrenador argentino confirmó que los convocados para el duelo contra los Gallos Blancos contarán con las bajas de Alan Mozo por lesión, de Chicharito Hernández para dosificar cargas, y las de Alan Pulido y Luis Olivas por decisión técnica.

No hay dudas de que Gabriel Milito entiende que el Guadalajara se juega puntos importantes debido a que está a tiro de quedar dentro de los seis mejores posicionados. Es por esta razón que mañana debe volver a ganar ante un rival que viene de perder por goleada frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

En medio de este contexto, Chivas dio a conocer la lista de 23 convocados para enfrentar a Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025. La misma cuenta con el regreso de Cade Cowell y con gran parte de los jugadores que estuvieron presente en la victoria ante Mazatlán por 2-0 en el gigante de Zapopan.

Gabriel Milito borró a dos jugadores para enfrentar a Querétaro. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, entre las bajas se destaca la de Alan Mozo por lesión y la de Chicharito Hernández para dosificar sus cargas. Diferente es la situación que viven Alan Pulido y Luis Olivas, ya que el Guadalajara confirmó en su página oficial no dio los motivos de sus ausencias, por lo que se puede deducir que fue una decisión de Gabriel Milito de cepillarlos.

Los convocados de Chivas vs. Mazatlán