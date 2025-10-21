Uno de los jugadores que se ha destacado de la mejor manera en Chivas es sin duda Efraín Álvarez, titular indiscutido en el equipo de Gabriel Milito. Tras la victoria ante Mazatlán, el 10 del Guadalajara habló dejó promesa a la afición al pedir que mantenga su apoyo porque van hacia arriba. ¿Cómo no te vas a ilusionar?

No hay dudas de que el Guadalajara está obligado a sumar los siguientes seis puntos debido a que va a enfrentar a rivales que en los papeles es menor. A su vez, es necesario sumar estas unidades porque llegará al duelo contra Pachuca con grandes posibilidades de quedarse con el sexto lugar de la tabla general de posiciones.

En esta doble jornada Chivas arriba con una victoria ante Mazatlán que los afianzó en la zona de Play-in. Tras el partido, Efraín Álvarez mantuvo un corto diálogo con Alex Ramírez en el que aprovechó para ilusionar a la afición de cara a la recta final.

Efraín Álvarez dejó mensaje a la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Primero, gracias por soportarnos siempre. El inicio de la temporada no fue la mejor, estaban aquí desde el principio y ahora que estamos ganando le estamos regresando un poquito la alegría. Que sigan apoyando porque vamos a seguir de aquí para arriba”, expresó el diez del Guadalajara de cara a los siguientes partidos.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El duelo entre Chivas y Querétaro se llevará adelante mañana miércoles 22 de octubre a las 19:07 del Centro de México en el Estadio La Corregidora. El partido en México se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Caliente TV, mientras que en Estados Unidos solamente se podrá ver por TUDN.