No hay dudas de que el Guadalajara necesita mañana quedarse con los tres puntos si es que aún su objetivo es ser el sexto mejor clasificado de la tabla de posiciones del Apertura 2025. Por otro lado, para el duelo contra los Gallos Blancos, Chivas recibió la peor noticia debido a que Adonai Escobedo será el encargado de “impartir justicia” en el Estadio la Corregidora desde el VAR.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado debería imponerse sin tantos problemas debido a que en los papeles cuenta con una plantilla de mayor calidad. A su vez, entre sus nombres no solo cuenta con jugadores con pasado y actualidad en la Selección Mexicana, sino que también con Armando González que es el mexicano mejor posicionado en la tabla de goleo.

En medio de este contexto y con la obligación de sumar de a tres seguir en la pelea por la clasificación directa, Chivas recibió la peor noticia para enfrentar a Querétaro y no se trata de la baja confirmada de Alan Mozo. Ayer la Liga MX confirmó que Adonaí Escobedo será el encargado del VAR en el Estadio la Corregidora, mientras que el árbitro del partido será Maximiliano Quintero Hernández.

En el presente torneo el polémico árbitro le cobró un riguroso penal a León en la jornada 2 del Apertura 2025. A su vez, previo a esa decisión el silbante decidió no expulsar a jugador de Nicolás Fonseca quien dentro del área pegó una patada a José Castillo, jugada que no fue revisada en el VAR para cobrar pena máxima y expulsión.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Chivas vs. Querétaro?

El juego entre Chivas y Querétaro se llevará adelante mañana miércoles 22 de octubre a las 19:00 del Centro de México en el Estadio La Corregidora. El juego se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Caliente TV en el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir solamente por TUDN.