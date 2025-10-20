Se viene una semana clave para el Club Deportivo Guadalajara ya que se virirá una intensa fecha doble. Primero los pupilos de Gabriel Militose medirán a los Gallos Blancos del Querétaro y después a los Rojinegros del Atlas en la Fecha 14 y 15, respectivamente, del Torneo Apertura 2025.

El equipo de las Chivas vienen de vencer el sábado pasado a Mazatlán FC con goles de Armando ‘Hormiga’ González y Bryan González, por lo que esta semana buscarán seguir con el buen paso que llevan desde la Jornada 10, siendo su último descalabro una fecha antes, contra los Diablos Rojos del Toluca.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado tiene claro lo importante que será esta semana, pues es fundamental conseguir los seis puntos para meterse dentro de los seis primeros lugares de la tabla general, los cuales dan el pase directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

La agenda de Chivas para enfrentar a Querétaro y al Atlas en el Clásico Tapatío

Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer la agenda de esta semana para medirse a los Gallos Blancos del Querétaro y a los Rojinegros del Atlas.

Lunes 20 de octubre

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Martes 21 de octubre

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM



*Viaje a Querétaro concluyendo el entrenamiento

Miércoles 22 de octubre

Querétaro vs Chivas

Estadio La Corregidora, 7:00 PM

Jornada 14 del Apertura 2025

Jueves 23 de octubre

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Viernes 24 de octubre

Entrenamiento en Verde Valle

4:30 PM

Sábado 25 de octubre

Chivas vs Atlas

Estadio Akron

Jornada 15 del Apertura 2025