Luego de perder ante las Tuzas del Pachuca, el director técnico de Chivas Femenil, Antonio Contreras, confesó en rueda de prensa que le gustaría tener en el plantel a Charlyn Corral. De hecho, el estratega del Club Deportivo Guadalajara ofreció una jugosa recompensa.

“Yo me quito el sombrero ante esta futbolista: no le puede parecer mal a nadie. Le dije al entrenador (Óscar Torres), no sé si me entendió, que le daba todos los jamones ibéricos que quisiera de Extremadura, de mi tierra, y que me llevaba a Charlyn para Chivas”, comentó.

Cabe mencionar que al término del compromiso celebrado en la cancha del Estadio Hidalgo, se pudo observar al entrenador del Rebaño Sagrado platicando con la atacante merxicana, después de que rompiera su propio récord de goles anotados en un semestre.

“Con 24 goles de Charlyn, yo también sería campeón. Si me das a Charlyn, con Licha y todo lo que tengo… No quiero pecar de nada, los número están ahí. No sé si a ella le gustaría entrenar conmigo algún día, pero a mí con ella sí”, finalizó.

¿En qué lugar se ubica Chivas Femenil en el Torneo Apertura 2025?

El equipo de Chivas Femenil se encuentra en la quinta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con 30 unidades, con un balance de nueve victorias, tres empates y cuatro descalabros, y hasta ahora su rival en Cuartos de Final sería Toluca Femenil.