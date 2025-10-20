Tres de las últimas cuatro victorias de Chivas han tenido a su lateral izquierdo, Bryan González, con participación directa en algún gol. El “Cotorro”, fichaje rojiblanco para el Apertura 2025 de la Liga MX, pasa por un gran momento, se gana a la afición y también hace fuerzas para ganarse una oportunidad con la Selección Mexicana.

Aunque recién son sus primeros partidos como jugador del Guadalajara, ya hay motivos para pensar que los siete millones de dólares que Chivas pagó por su ficha terminarán siendo baratos. El canterano del Pachuca ya marcó tres tantos con la playera rojiblanca, dando cuenta de su capacidad ofensiva: uno en Leagues Cup, otro de tijera vs. Puebla y su gol más reciente contra Mazatlán. En el medio, asistió a Armando González para el tanto del empate vs. Pumas.

Todavía joven, con apenas 22 años, “Cotorro” hace olvidar rápido a Mateo Chávez, canterano que se había ganado la titularidad en el lateral izquierdo antes de ser transferido al AZ Alkmaar. Y lo cierto es que Bryan González también levanta la mano para ser considerado en la Selección Mexicana.

Los últimos amistosos del Tri dejaron muchas dudas y el lateral izquierdo no parece ser una zona en la que abunden las certezas para Javier Aguirre. Los aportes del experimentado Jesús Gallardo se han quedado cortos; y el Tiloncito Chávez recién vive sus primeros meses en el futbol europeo, donde alternará más de lo que jugará como titular.

Bryan González, una fija en Chivas

Mientras Jesús Gallardo y Mateo Chávez parecen seguir siendo las prioridades de Javier Aguirre, Bryan González ha mostrado una rápida adaptación al Guadalajara, donde no se ha perdido ni un sólo partido desde que llegó como fichaje. ¿Le alcanzarán esa regularidad y ese buen nivel para convencer al seleccionador nacional de que le de una oportunidad?