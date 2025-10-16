La Selección Nacional de México viene de empatar ante Ecuador en el Estadio Akron en una nueva edición de la fecha FIFA. Tras lo sucedido en Guadalajara, Christian Martinoli señaló que Luis Romo no debería tener una nueva convocatoria al Tri.

La derrota por goleada ante Colombia dejó en evidencia los llamativos problemas que tiene el equipo de Javier Aguirre en el once inicial a menos de ocho meses para el debut en el Mundial 2026. En Estados Unidos quedó claro que si no hay mayor sacrificio por parte de los jugadores y una idea clara por parte del entrenador será difícil trascender ante rivales de mayor nivel.

El martes el Vasco llevó adelante ocho cambios y México rescató un empate ante Ecuador. Allí varios jugadores se metieron a la pelea no solo para estar en el certamen mundialista, sino que también en el once titular como sucedió con Raúl Rangel, quien tuvo una buena actuación.

Luis Romo tuvo un mal partido ante Ecuador. (Foto: IMAGO7)

Quien tuvo una nueva oportunidad fue Luis Romo y tras el partido Christian Martinoli lo destruyó al afirmar que no debía ser convocado nuevamente a la Selección Mexicana. “Hay algunos jugadores como Romo que a mí me parece que ya tienen que dar un paso al costado desde mi particular punto de vista. Se equivocó en las dos áreas en este partido”, expresó el reconocido relator.

Christian Martinoli y Luis García conformes con la actuación de Raúl Rangel

El martes México enfrentó a Ecuador en el Estadio Akron en la que empató 1-1 ante Ecuador. En este encuentro, Raúl Rangel fue titular y la dupla de TV Azteca aprobó la actuación del portero. “Rangel lo hizo bastante bien, más allá de que comete un penal que no es culpa de él”, señaló Luis García. Por su parte Martinoli comentó: ““Rangel cumple con una muy buena actuación como guardameta”.