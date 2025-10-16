A lo largo de la historia, Chivas ha tenido a un sinfín de jugadores que se convirtieron en leyendas vivientes de la escuadra rojiblanca, en donde uno de los más recientes es Adolfo Bautista, quien habló sobre la actualidad del Rebaño que comanda Gabriel Milito.

El Bofo fue captado saliendo de Verde Valle este jueves, por lo que fue abordado por el reportero de ESPN, Jesús Bernal, quien le cuestionó si consideraba que al conjunto actual le haría falta un futbolista con el talento que el mítico 100 presumía en sus botines; sin embargo, solo les pidió una cosa a los jugadores actuales.

“Sabemos que fueron otros tiempos y ahorita hay jugadores que pueden entregar eso, pero lo que nos gustaría es que se entregaran dentro de la cancha, que se mataran y así estaríamos felices toda la afición”, explicó el legendario enganche rojiblanco.

Con respecto a su opinión sobre el estilo de juego que ha propuesto Gabriel Milito para el chiverío, Bautista aseguró que los aficionados deben seguir apoyando al equipo pese a la irregularidad mostrada en el Apertura 2025, además de que considera que solo les falta pulir en zona de definición para redondear sus actuaciones.

“No andan muy bien, pero hay que apoyar. Esperemos que puedan calificar.

“La verdad han jugado bien nada más. Le falta el último toque, que la metan y así saquen los resultados. Esperemos como chiva que puedan calificar y estar en la Liguilla”, puntualizó.

La última esperanza del Bofo Bautista con Chicharito

“Siempre he dicho que es un jugadorazo, por eso jugó en equipos importantes. A lo mejor le afectó el haber regresado de una lesión de la rodilla, pero ahí va. Ya metió gol y ojalá le dé confianza para que cierre bien el torneo”, concluyó Bautista.