El Apertura 2025 está ingresando a su recta final, por lo que el próximo mercado de fichajes se está acercando cada vez más, por lo que los rumores están a la orden del día, sobre todo con un club tan grande como Chivas y ahora el involucrado fue Orbelín Pineda.

El Maguito ha sido un futbolista que ha pretendido el Guadalajara desde hace varias ventanas de transferencias; sin embargo, por alguna situación no ha sido posible que sea repatriado por la escuadra tapatía pese a sus múltiples intentos.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez, ventiló que en el chiverío no verían con buenos ojos el fichar a Orbelín Pineda para el 2026 debido a que no entraría en el perfil que pretende el club, sobre todo por la edad, aunado a las malas experiencias con jugadores a los que les brindan una segunda oportunidad como Chicharito o Alan Pulido, en donde ambos han quedado a deber.

“Fue solamente a acompañar a otro amigo, me refiero al representante de Orbelín Pineda, pero no pasa de ahí. ¿Qué pasa con Guadalajara en el tema de Orbelín Pineda? Después de que se hizo el intento de traerlo y que los españoles fueron, movieron el avispero e intentaron que se hicieran negociaciones, intentaron llevarlo más allá y lo lograron, pero al final lo dejaron solo: ‘si quieres venir a Chivas tienes que pedir que te dejen salir’. Lo querían gratis.

“Dentro del panorama que tiene en el futuro para contratar, terminando este torneo, si es que se diera alguna contratación, no sería de un volante, no sería alguien con la edad de Orbelín Pineda.

“Para el Guadalajara, por la plantilla que están armando, bajar el promedio de edad y con algunos que se van a ir, están fuera de una lista que pudiera tener Chivas, esto dicho por alguien del interior: Orbelín Pineda no está en una posible negociación con quien sea para traerlo a la institución”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué se fue Orbelín Pineda de Chivas?

Ante la famosa ‘consolidación financiera’ que atravesó el equipo de Chivas desde el 2018, muchos elementos que fueron pilares para los múltiples títulos con Matías Almeyda, fueron saliendo por jugosas cantidades de dinero, en donde Orbelín Pineda fue uno de ellos, saliendo rumbo a Cruz Azul.