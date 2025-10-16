Las Chivas de Guadalajara retomarán este fin de semana su actividad en el Apertura 2025 de la Liga MX, después de lo que fue el receso por fecha FIFA, el cual incluyó un amistoso contra América que terminó en empate 1-1. Lo próximo para el Rebaño será enfrentar este sábado a Mazatlán, en condición de local.

El Guadalajara viene de tres triunfos consecutivos en el certamen local y se ilusiona con poder alcanzar la Liguilla de manera directa. A su vez, Gabriel Milito ya cuenta con la plantilla completa de cara al cierre de la fase regular.

El futuro de Hugo Camberos podría estar en Bélgica

Tras finalizar su participación en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, el atacante Hugo Camberos intentará ganar protagonismo dentro de la plantilla de las Chivas. Sin embargo, nuevamente reaparecen los rumores de una posible venta: según César Merlo, Brujas de Bélgica volvería a la carga con una oferta cercana a los seis millones de dólares.

¿Hormiga González a la banca?

Un asunto que tiene preocupado al cuerpo técnico rojiblanco es el de Armando González. Según información de Jesús Bernal, el goleador rojiblanco podría ir a la banca vs. Mazatlán: “Un golpe en el ojo no le impide correr, trabajar y tal, pero sí está claro que ya para la disputa de un juego donde puede este haber cierta disputa, cierto roce, cierto choque, pues complica esa situación”, advirtió.

Nueva inversión en el Estadio Akron

La implementación de un nuevo campo de juego, con su respectivo drenaje, ya le trajo elogios al Guadalajara por las comodidades del Estadio Akron. Ahora, según reportes, habría una nueva inversión de 250 millones de pesos, la cual permitirá que todo el Estadio Akron, incluyendo el estacionamiento, cuente con red Wi-Fi de alta velocidad y acceso gratuito para todos los asistentes.