El gran nivel que ha demostrado Armando González en el Apertura 2025 ha sido enmarcado por su afición por el anime, por lo que en todo Chivas se ha adoptado a Dragon Ball Z como una cábala para mantener el buen paso en la Liga MX, la cual planean continuar para la Liguilla contra Cruz Azul.

Desde hace varias semanas, en el Estadio Akron ha resonado en varias ocasiones la canción de la caricatura japonesa como parte de la estrategia para motivar a la Hormiga, por lo que inclusive el delantero ha celebrado junto a una esfera del dragón.

Es por eso que el reportero de TV Azteca, Omar Villarreal Villalvazo, reveló que la directiva del chiverío, en conjunto con un patrocinador, entregarán una especie de cabellera saiyajin para seguir alentando al Guadalajara durante el partido frente a La Máquina.

“El Rebaño Sagrado está preparando el modo Saiyajin. Siguiendo en este tema del anime, en el Estadio Akron se pondrán estos cartoncitos que ya se habían filtrado hace unas semanas. Antes del partido contra Monterrey, se hablaba de que estos cartoncitos de uno de los patrocinadores del equipo con la cabellera saiyajin, al estilo Dragon Ball Z se iban a repartir en el Estadio.

“Sin embargo, estos cartoncitos no fueron para ese partido, estaba pensado que se dieran para el partido de Ida de los Cuartos de Final. Estos cartoncitos se van a repartir en las tribunas del Estadio Akron para que la gente entre en ese mood de Dragon Ball Z que ha venido siendo utilizado“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿A qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul de Ida de los Cuartos de Final?

El primer duelo entre rojiblancos y celestes se disputará este jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 20:07 horas, tiempo del centro de México.