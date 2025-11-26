Armando González es una de las figuras y piezas claves para que Chivas haya podido alcanzar la Liguilla del Apertura 2025. A horas para que se lleve adelante el cruce contra Cruz Azul, dan a conocer que la directiva del Guadalajara busca ofrecerle a la Hormiga un nuevo contrato multianual, con aumento salarial y facilidades para salir a Europa. ¿Firma?

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado encontró finalmente el goleador que había buscado en diferentes mercados de pases. Chicharito Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke llegaron para quedarse con el puesto de nueve titular, pero el canterano en silencio se lo quedó a base de grandes actuaciones.

En el Apertura 2025 Armando González se despachó con 12 goles para convertirse en campeón de goleo junto a Joao Pedro de Atlético de San Luis y Paulinho de Toluca. Es por este motivo que la directiva del Rebaño Sagrado quiere llegar a un acuerdo lo más pronto posible con la renovación de su contrato.

Armando González será la figura a seguir en Chivas vs. Cruz Azul.

Ayer César Huerta dio a conocer detalles sobre lo que ofrece el Guadalajara a una Hormiga que quiere quedarse en el club que lo formó. “Hay una mejora sustancial de salario y también hay mejoras graduales pactadas de contrato que tienen que ver con consecución de objetivos, que tiene como finalidad proteger los intereses del Guadalajara”, expresó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Y agregó: “Guadalajara sí pretende poner sobre la mesa un contrato multianual. Si a Armando le interesa irse a Europa, si tiene una oferta o no muy pronto, el Guadalajara tiene la intención de poner sobre la mesa un pacto que vaya por lo menos de cuatro años con uno opcional”.

La estrategia de Chivas para renovar a Armando González

En el mismo reporte, César Huerta dio a conocer que la idea de la directiva de Chivas es dejar las negociaciones luego de la Liguilla porque quieren que Armando González esté concentrado en la fase final del Apertura 2025. “Existe un escenario en el que sí podría darse la renovación en estos días, en caso de que todo fluya tan adecuadamente que no haya protestas por ninguno de los lados con las cláusulas y que todos digan ‘sí’, ‘eso nos satisface a todos’, comentó.

Y añadió: “La directiva ha planteado el ‘después’, para una fecha no específica, pero sí clara. Cuando termine la participación del Guadalajara en la presente Liguilla. Apenas termine la participación del Guadalajara, la directiva quiere poner manos a la obra para negociar, ya fuerte, la renovación de Armando González“.

¿Cuántos goles anotó Armando González en el 2025?