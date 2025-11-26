Armando González sorprendió a propios y extraños en el Apertura 2025. Aunque desde hace tiempo se le veía como un jugador muy prometedor, bajo el mando de Gabriel Milito dio un salto de calidad enorme que lo consolidó como titular indiscutible en Chivas y, además, lo llevó a convertirse en Campeón de Goleo con apenas 22 años.

Al parecer, este rendimiento ha cambiado por completo el trato que recibe dentro del equipo. A pesar de su juventud y de haber debutado apenas el año pasado, sus compañeros ya no lo ven como un novato. El propio Fernando González confirmó que ahora la exigencia hacia él es mayor, acorde al nivel que ha demostrado.

En entrevista con TUDN, el Oso elogió lo que tantos han destacado del joven delantero: su mentalidad y su disciplina, dos virtudes que han impulsado su carrera a un nivel extraordinario a temprana edad. Sin embargo, también subrayó que Armando “va dejando la vara más alta”, por lo que cada partido y cada torneo deberá superarse si quiere mantenerse en la élite.

“Sí es mucha alegría porque todos conocemos al Hormi, cómo trabaja, cómo se empeña en dejar huella. De broma le decimos ‘pudiste haber hecho más, no tuviste que complicarte (el Campeonato de Goleo), esperando al último’. Desde que debutó y hasta acá, siguió trabajando hasta más. Hay mucho cariño por él, pero también le decimos que con esto va dejando la vara más alta, y debe saber el compromiso que tiene cada partido y cada torneo”, declaró el mediocampista rojiblanco.

Chivas llega a esta Liguilla ya no como un simple “caballo negro” o un equipo animador, sino como uno de los contendientes más serios al título. La exigencia será máxima para todo el plantel y para el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, pero contar con un delantero del calibre de Armando González ilusiona tanto para este torneo como para el futuro inmediato del club.

La exigencia para Armando González será aún mayor el próximo torneo

Armando González apunta a ser titular indiscutible durante toda la Liguilla. Además, con las más que probables salidas de Javier Hernández y Alan Pulido para el próximo torneo, la responsabilidad del Otaku del Gol será aún mayor. Fernando González no exagera al afirmar que la exigencia crecerá cada vez más, pues todo indica que él será el nuevo líder de la delantera rojiblanca.