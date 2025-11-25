Esta semana Chivas tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y ponerse la ropa de candidato al título si supera a Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara a lo que comenzará a vivir el Guadalajara en la Liga MX, Armando González advirtió al resto de los clubes que el equipo que dirige Gabriel Milito está listo para pelear por el campeonato.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado ha dejado claro que es uno de los clubes más complicados a enfrentar. Desde que superó al América en la jornada 8, el conjunto rojiblanco logró sumar 22 puntos gracias a las siete victorias, un empate y dos derrotas para finalizar en la sexta posición de la tabla de posiciones.

De cara al duelo contra Cruz Azul, Armando González mantuvo una entrevista con Fox Sports en la que dio a conocer cómo visualiza el choque ante la Máquina. “Va a ser un partido complicado. Cruz Azul ha sido uno de los mejores equipos del futbol mexicano en los últimos años. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos en buen ritmo, estamos muy unidos y, como te he dicho, lo vamos a pelear, lo vamos a luchar con base en nuestras ideas”, le respondió a Fernando Cevallos.

En la misma charla, el campeón de goleo del Apertura 2025 advirtió a la Liga MX que están para pelear por el campeonato. “Sí, ¿por qué no? Nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer. Y si no estamos, para qué peleamos por el título. Nosotros queremos luchar por ese título. Tenemos esa idea. Estamos convencidos de lo que podemos hacer. Entonces, si podemos”, expresó.

Roberto Alvarado advirtió a Cruz Azul

Ayer, en Chivas TV, Roberto Alvarado afirmó que saben que van a enfrentar a un rival complicado, pero que van a regalar la serie. “Como dices juega bastante bien. Nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos, sabemos lo que tenemos que jugar, cómo lo venimos haciendo, a muerte, y obviamente no se lo vamos a poner sencilla. Queremos pasar, queremos seguir peleando, pelear por el título y creo que es lo que vamos a hacer. Obviamente necesitamos el apoyo de la gente, sabemos que el primer partido va a ser en casa y hay que hacer pesar el estadio”, comentó.